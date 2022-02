Presentadora se entera en vivo que bombardearon su casa en Ucrania

Tras la incursión de Rusia en Ucrania han sucedido sucesos lamentables y uno de ellos ocurrió en un programa durante una transmisión en vivo.

Se trata del caso de la periodista Olga Malchevska, quien se enteró en directo de la destrucción de su departamento ubicado en Kiev. El conmovedor momento quedó grabado en un video viral compartido a través de las redes sociales.

En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Malchevska protagonizó una dramática escena en la televisión internacional, pues la presentadora de la BBC se quedó sin palabras mientras observaba imágenes de su hogar bombardeado en la capital ucraniana.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA