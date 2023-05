“Están intentando destruir la credibilidad de la democracia”: Lasso

Durante su discurso, además de anunciar la medida, tuvo palabras en contra de los parlamentarios que lo acusaron, además de aclarar todo lo relacionado a la situación por la cual se le acusa.

En primer lugar, Lasso agradeció a los parlamentarios que intentaron defenderlo así como a los ciudadanos ecuatorianos que lo han apoyado. Seguidamente habló del tema, que tiene que ver con contratos en la Flopec EP, empresa pública ecuatoriana que se encarga principalmente de transporte marítimo.

"La verdad es que lamento mucho que, del frágil castillo de naipes que construyeron, no les quedó más que conformarse con la carta más débil: la relacionada a Flopec EP. Admito que ha sido instructivo ver cómo se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este gobierno ni siquiera existía. Se les olvidó que tanto el contrato, la adenda, como el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre 2018 y 2020, tres años antes de que yo asumiera la Presidencia de la República", dijo.

Recordó Lasso que sobre el tema nunca hubo "firma de contrato en mi gobierno; que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato; y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal".

Después de repetir y explicar varias veces los detalles de los contraros, arremetió en contra de los parlamentarios que lo acusaron.

"Yo los acuso a ustedes. Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores Ustedes ahora son los antilegisladores de esta República. Porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan nuestras normas, sino que las debilitan, las desgarran, las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia. Yo los acuso porque jamás, a lo largo de este juicio, intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. Yo los acuso de intentar destruir la credibilidad no de esta presidencia, sino de la democracia misma. Yo los acuso de distorsionar el verdadero sentido de lo político −que debería entenderse como el servicio al ciudadano− hasta convertirlo en depósito de las más bajas y negativas pasiones", declaró.

Incluyó Lasso en sus palabras que la oposición a su gobierno solo quiere sembar "inestabilidad para luego decirnos que solo ellos son la respuesta a esa misma inestabilidad".