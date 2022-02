Crisis en Ucrania: UE convoca reunión de emergencia para el jueves

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, convocó este miércoles una cumbre de emergencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para mañana jueves por la situación en Ucrania tras la escalada en la agresión de Rusia en los últimos días.

"El uso de la fuerza y la coacción para cambiar las fronteras no tiene cabida en el siglo XXI. Voy a convocar un Consejo Europeo especial mañana en Bruselas para debatir los últimos acontecimientos relacionados con Ucrania y Rusia", dijo Michel en su cuenta de Twitter.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.



I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix