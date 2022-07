“Realmente aún no hemos empezado nada serio en Ucrania”: Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este jueves que Rusia aún no ha empezado "nada serio" en Ucrania, y subrayó que las tropas rusas se centran actualmente en el Donbás, en el este del país.



"Todos deben saber que realmente que aun no hemos empezado nada serio. Al mismo tiempo no nos negamos a celebrar conversaciones de paz. Pero aquellos que se niegan deben saber que cuanto más tiempo pase tanto más complicado será llegar a un acuerdo con nosotros", dijo en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la Cámara Baja en el Kremlin.



El mandatario dedicó buena parte de su discurso a arremeter contra Occidente y a afirmar que Rusia no tiene la culpa del conflicto armado.