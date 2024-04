Ataque a convoy de organización humanitaria deja siete muertos en Gaza

El Gobierno del Reino Unido expresó su profunda preocupación por la noticia de la muerte de un cooperante británico entre los siete fallecidos y recordó: "ya instamos a Israel a hacer más para proteger a los civiles y permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza", declaró la ministra de Educación, Gillian Keegan, a la BBC.

"Si una de las organizaciones benéficas que trabajan sobre el terreno ha suspendido sus operaciones, es profundamente preocupante", agregó.

Otro de los Gobiernos directamente concernidos, el de Australia, dijo por boca de su primer ministro, Anthony Albanese, que ha pedido a Israel "rendir cuentas" por la muerte de una trabajadora humanitaria.

El Ejecutivo de Camberra ya ha contactado "directamente" con el Gobierno israelí para esclarecer este suceso "completamente inaceptable" y que va "más allá de cualquier circunstancia razonable", explicó Albanese a periodistas en la ciudad de Brisbane.

"Australia espera una total rendición de cuentas por la muerte de trabajadores humanitarios que es inaceptable", remarcó el mandatario al insistir en que se trata de "una tragedia que nunca debió ocurrir".

En cuanto a Polonia, su ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, informó este martes de que ha exigido a Israel explicaciones en torno al ataque y añadió que su país "no aprueba que no se respete el derecho internacional humanitario y no se proteja a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha exigido este martes a Israel que aclare las circunstancias del ataque a la ONG del chef español José Andrés y se declaró "horrorizado".

Bélgica criticó hoy el "inaceptable" asesinato por parte de Israel de siete trabajadores de la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) y subrayó que "incluso en tiempos de guerra, hay reglas".

"Incluso en tiempos de guerra, hay reglas. Todas las partes deben respetarlas. Estos actos son inaceptables", declaró en la red social X la ministra belga de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib.

Entre otros, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin declaró en rueda de prensa que su país se opone "a cualquier acto que perjudique a los civiles, dañe las instalaciones civiles y viole el derecho internacional".

Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió una investigación del ataque a los vehículos de WCK. "A pesar de todas las exigencias de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes".