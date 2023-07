¿Cuáles son las canciones más alegres de la historia? La ciencia responde

El estudio del doctor concluye que las canciones más felices del mundo son:

1. Don’t Stop Me Now – Queen

2. Dancing Queen – Abba

3. Good Vibrations – The Beach Boys

4. Uptown Girl – Billy Joel

5. Eye Of The Tiger – Survivor

6. I’m a Believer – The Monkees

7. Girls Just Wanna Have Fun – Cyndi Lauper

8. Livin’ On A Prayer – Bon Jovi

9. I Will Survive – Gloria Gaynor

10. Walking on Sunshine – Katrina & The Waves

Tras su publicación, expertos han asegurado que este estudio podría tener implicaciones más profundas en la comprensión de la interacción entre la música y nuestra neuroquímica.