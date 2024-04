Carlos Vives celebra en Miami el mayor galardón de compositores en EE. UU.

Carlos Vives entró el pasado martes 2 de abril a un prestigioso club de la música mundial al ser reconocido, en Miami, con el máximo premio de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en inglés), el premio Fundadores, el que dedicó "a todos los que crean música para unir al mundo".

"Yo escogí un camino en la música que iba para donde era más importante, como buscar hacia adentro de nosotros, hacia dentro de mí, dentro de nuestra música local (colombiana), para encontrar algo que fuera fundamentalmente auténtico y original", dijo el colombiano a EFE en la alfombra roja.



Esto, para él, es lo que le ha permitido recibir este premio, al que acudió acompañado de su esposa Claudia Elena y sus dos hijos menores Elena y Pedro.

"Eso me ayudó a ganarme el cariño no solo de mi gente cercana, sino de públicos como el de Estados Unidos y aquí estamos", agregó el artista colombiano, quien reconoció que pocos reconocimientos son tan "dulces" como los que dan los colegas.

Durante la gala de la entrega del ASCAP Founders Award, el samario fue uno de los ganadores entre los creadores de las canciones más exitosas del año pasado.



Como canción latina del año fue seleccionada 'La bebé (Remix)', la primera pieza de reguetón mexicano en alcanzar los máximos niveles de popularidad, que fue coescrita por Yng Lvcas e interpretada por Yng Lvcas y Peso Pluma.



La celebración a la trayectoria de Vives tuvo un tono aún más especial pues sus compatriotas Keityn y Feid se alzaron con otros dos premios más importantes de la noche, el de Compositor del Año y Premio ASCAP especial como Compositor/Artista del Año, respectivamente.

Otros galardonados fueron Becky G, GALE, Yng Lucas, Myke Towers, Marc Anthony, y las leyendas del reguetón Baby Rasta y DJ Playero.



Algunos artistas que recibieron este premio anteriormente son Paul McCartney, Billy Joel, Rod Stewart, James Taylor, Steven Tyler y Stevie Wonder, y entre los latinos están Marc Anthony, Rubén Blades y Arturo Sandoval.

"La única diferencia entre Carlos Vives y un Paul Mc Cartney es el lugar donde nació y el idioma en el que hace su música", dijo a EFE Afo Verde, presidente de Sony Music Latin-Iberia.

Durante la gala también se premiaron a los compositores y editores de las canciones más interpretadas del año pasado en la música latina.

Al ganar su segundo premio consecutivo como Compositor del Año de ASCAP, el colombiano Keityn dijo que "la música se me da mejor que las palabras, pero gracias a los que ven el trabajo del músico detrás de las canciones".



Keityn estuvo en el tope de las listas más importantes de la música latina en 2023 con 'Monotonía' y 'Acróstico' de Shakira; 'Amargura', 'Cairo' y 'Mi ex tenía razón', de Karol G, entre otras canciones.



Para Feid, quien se llevó a casa su primer ASCAP especial como Compositor/Artista del Año, por éxitos como 'Yandel 150', 'Hey Mor' y 'Niña bonita', el galardón es para "todos los que trabajan conmigo".

"Yo soy la cara nada más", afirmó antes de agradecer a sus padres, hermana y colaboradores.



El artista colombiano, quien prepara su segunda gira mundial el 'Ferxxocalipsis Tour' y anunció para la semana que viene un álbum con su colega puertorriqueño Yandel, le sirvió como traductor a Vives al recibir su galardón.



"Yo no lamento muchas cosas, pero sí lamento no hablar inglés", dijo Vives entre risas, para después dedicar su premio "a todos los que crean música para unir al mundo".



Yng Lvcas reconoció a EFE que cuando compuso 'La Bebé (Remix), Canción Latina del Año de ASCAP, nunca pensó que "caminaría tan lejos. De hecho, va corriendo".

El tema alcanzó el primer puesto en la lista Latin Airplay con 17 semanas en el top 10. También subió al puesto número 2 en el Billboard Global 200 y el número 11 en la lista Hot 100.



Un momento emotivo fue el reconocimiento a los pioneros del reggetón Baby Rasta y DJ Playero, que recibieron su primer Premio ASCAP por su colaboración en 'Punto 40' de Rauw Alejandro.



Universal Music Publishing Music Group recibió el Premio ASCAP como Editora del Año por éxitos que incluyen: 'Classy' (Feid & Young Miko), 'Feliz cumpleaños Ferxxo' (Feid), 'Lala' (Myke Towers), 'Rumbatón' (Daddy Yankee), 'Solo conmigo' (Romeo Santos), 'La jumpa' (Arcángel y Bad Bunny), entre otros.

Otros compositores ganadores incluyen a Becky G ('Chanel'), GALE ('El merengue', 'Copa vacía'), el Compositor del Año 2022 Myke Towers ('LALA', 'ULALA (OOH LA LA)' y Marc Anthony ('La fórmula').