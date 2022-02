Biden insta a los estadounidenses que estén en Ucrania a abandonar el país

El presidente estadounidense, Joe Biden, opinó este lunes que los ciudadanos de su país que se encuentren en Ucrania -con excepción del personal diplomático- deberían abandonar el país, aunque reconoció que aún no sabe si habrá un ataque ruso.



"Creo que sería una decisión sabia, la de que abandonen el país", dijo Biden en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en la Casa Blanca.



El mandatario matizó que no se refería al personal de la embajada estadounidense, sino a los ciudadanos de su país "que están allí".



"Odiaría verles atrapados en un fuego cruzado, si al final invaden. No hay necesidad de eso", añadió Biden.



Alrededor de 30.000 ciudadanos estadounidenses viven actualmente en Ucrania, indicaron la semana pasada fuentes oficiales al diario The Wall Street Journal.



Biden insistió en que todavía no sabe si el presidente ruso, Vladímir Putin, ha tomado la decisión definitiva de invadir Ucrania, pero recalcó que el impacto de ese paso "en Europa y el resto del mundo sería devastador".