Australia condena el lanzamiento de un satélite militar por Corea del Norte

"Sus acciones nos amenazan a nosotros y a la seguridad de nuestra región", denunció la ministra de Exterior australiana, Penny Wong, en X (antes Twitter) al sumarse a las condenas ya emitidas por Seúl, Washington y Tokio, al considerar que se trata del uso encubierto de tecnología para misiles balísticos intercontinentales.

La jefa de la diplomacia australiana también instó "a todos los países a implementar plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que Corea del Norte adquiera tecnologías de misiles balísticos y lleve a cabo lanzamientos desestabilizadores".

Australia joins partners in condemning North Korea’s satellite launch. Its actions threaten us and our region’s security. We urge all countries to fully implement UNSC resolutions to stop North Korea acquiring ballistic missile technologies & carrying out destabilising launches.