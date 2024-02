Las revelaciones del último interrogatorio de Daniel Sancho desde la cárcel

Dicho interrogatorio se habría realizado el pasado 16 de agosto de 2024 dentro de la cárcel de Koh Samui. En estas declaraciones cambia un poco su primera versión de los hechos y ratifica que actuó solo. Todo esto junto a la asesoría de un abogado local y un intérprete de inglés.

En lo que se escucha decir a Sancho, dice que el crimen no fue premeditado y que la compra del cuchillo y una sierra, que habría usado para desmembrar el cuerpo de la víctima, eran en un principio para usarlos en la realización de un video para Youtube: “No fue el propósito para el cual lo compré originalmente", dice.

Todo esto en el marco de un nuevo pedido de la defensa de Sancho, integrada por Carmen Balfagón, Ramón Chippirrás y Marcos García-Montes, sobre incluir una nueva testigo en la investigación, que se trata de la directora de su hotel donde se hospedaba, pues afirma que a esta le había pedido permiso para grabar los videos que menciona.

En la misma declaración, Sancho también admite que desmembró el cuerpo de Arrieta.

“Mientras el señor Edwin estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé”, se le escucha decir al español, hijo de los actores Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho.