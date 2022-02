Alemania pidió desconexión parcial rusa de Swift para mantener pagos energía

El Gobierno alemán abogó por una desconexión parcial de Rusia del sistema de pagos SWIFT para garantizar las transacciones relacionadas con el abastecimiento de materias primas y energía, según confirmaron este lunes varios portavoces del Ejecutivo de Olaf Scholz.



"La medida fue creada de manera que se desconectan los bancos que están en el listado y no los demás," indicó durante una rueda de prensa ordinaria en Berlín la portavoz del Ministerio de Economía y Energía, Beate Baron.



Agregó que los socios europeos acordaron estructurar así las sanciones de forma deliberada para que golpeen "duramente" al sector financiero ruso, pero de modo que al mismo tiempo "haya modos y vías para seguir pagando la factura del gas," añadió.



El portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, indicó por su parte que el sector energético no se encuentra sometido a sanciones ya que "no tiene sentido" adoptar medidas punitivas "que tuvieran que ser levantadas pocas semanas después porque no las podemos aguantar".