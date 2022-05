Alarma en Europa por nuevos casos de la viruela del mono en humanos

Tras detectarse varios casos en Estados Unidos y Canadá, varios países europeos como el Reino Unido, Portugal, y también España, Francia, Italia, Bélgica y Alemania han notificado casos de la viruela del mono, una enfermedad poco frecuente, con síntomas similares a la varicela, que se transmite por el contacto con animales, personas infectadas o materiales contaminados.

Las autoridades sanitarias españolas confirmaron este viernes un total de 28 casos de viruela no humana en el país, siete de ellos de la conocida como "del mono", y otros 21 pendientes aún de los resultados de la secuenciación que determinarán qué tipo de virus es.



Fuentes del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde se llevan a cabo los estudios, explicaron a EFE que el virus de la viruela requiere de mucho más tiempo para secuenciarse que otros como el Sars-Cov-2 -el de la covid-19-, con lo que no esperan los resultados definitivos hasta el próximo miércoles.



El Ministerio español de Sanidad informó hoy además de que de las muestras recibidas, que ascienden a una treintena, dos volverán a ser analizadas porque sus resultados no han sido concluyentes.

Por su parte, Bélgica ha detectado dos casos de viruela del mono en humanos en las últimas 24 horas, según anunció este viernes el virólogo Marc Van Ranst, después de confirmarse un segundo positivo en una persona del mismo entorno que la primera en la que se halló la enfermedad.



“Esta noche se ha diagnosticado un segundo caso del virus de la viruela del mono en nuestro laboratorio de Lovaina”, indicó Van Ranst a través de un mensaje en su perfil oficial en Twitter, en el que especificó que la muestra corresponde a un hombre del Brabante Flamenco.