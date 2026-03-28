Una inspectora de 59 años de un colegio de Calama, en la norteña región chilena de Antofagasta, murió tras ser atacada con un arma blanca por un estudiante en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, informaron este viernes las autoridades del país suramericano.

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Según versiones preliminares, la agresión tuvo lugar durante la mañana en el patio del establecimiento educacional ubicado en la ciudad minera, poco más de 1.500 kilómetros al norte de la capital, en la que además resultaron heridos otros tres estudiantes y una funcionaria.

A través de un comunicado difundido a los medios locales, la institución educativa señaló que uno de sus alumnos “atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

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“Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”, detalló el recinto.

Medios locales reportaron que la policía llegó al lugar y redujo al atacante, que posteriormente fue trasladado al hospital de la ciudad para constatar lesiones y luego pasar al control de detención correspondiente.

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El colegio determinó la suspensión inmediata de las clases, además de la evacuación total de la comunidad escolar, incluidos estudiantes, profesores y personal administrativo.

Según la Encuesta sobre Violencia Escolar en Chile publicada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba en agosto de 2025, un 76 % a nivel nacional cree que la violencia escolar en ha aumentado, sólo un 36,6 % cree que los colegios son espacios seguros o muy seguros, y un 66,5 % cree que la responsabilidad de prevenir y contener esta violencia recae en los apoderados.

En México, un estudiante también acabó con la vida de dos profesoras

Un adolescente de 15 años de edad asesinó a balazos a dos profesoras de una escuela preparatoria en el occidental estado mexicano de Michoacán tras irrumpir en el plantel educativo con un rifle de asalto calibre 5.56.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el ataque fue realizado alrededor de las 09:00 hora local (15:00 GMT) de este martes, en el interior de la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en la zona centro del municipio de Lázaro Cárdenas, en la costa del pacífico.

La Policía Municipal reveló que el presunto responsable del ataque es un estudiante identificado como Omar ‘N’, de 15 años de edad, quien al parecer habría actuado motivado por negársele el acceso al plantel, al no lograr llegar a la hora de acceso establecida por los directivos de la institución.

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Tras la negativa, supuestamente el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas, con el que irrumpió en la preparatoria y disparó de forma directa contra las dos profesoras.

Agentes de la Policía Municipal lograron someter y desarmar al estudiante, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal.

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Las profesoras fueron identificadas por directivos del plantel como Tatiana Madrigal Bedolla y Mariana del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años de edad, respectivamente.

La Fiscalía estatal informó que analiza las cuentas de redes sociales de Omar ‘N’, en las que previo al ataque habría publicado un video y fotografías con el rifle de asalto y la vestimenta que portaba al momento de su detención.

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Las autoridades también investigan el origen del arma de fuego, el entorno familiar del adolescente y su conducta dentro de la escuela preparatoria.

Manuel Esquivel Bejarano, alcalde de Lázaro Cárdenas, informó que el ayuntamiento dispuso todo el apoyo para las familias de las dos profesoras, quienes contaban con el reconocimiento de diversos sectores sociales de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas.