La abogada Theresly Malavé, de la ONG Justicia y Proceso, denunció este viernes la negación de amnistía a tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, encarcelados en Venezuela desde el año 2003 y acusados de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002, que terminaron en un fallido golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez.

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Según informó Malavé a medios locales, los abogados de los policías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina recibieron el jueves en la Corte de Apelaciones del estado Aragua (norte) la negación de su solicitud de amnistía, que no había sido notificada pese a que la decisión se había tomado dos semanas atrás.

“Nosotros nos acercamos (a tribunales) porque ya habían transcurrido quince días luego de que habíamos presentado la solicitud, y asombrosamente el mismo día (de la entrega) fue negada”, señaló.

Indicó que la corte argumentó su decisión por la necesidad de preservar “la estabilidad de la democracia y la seguridad”, un motivo cuestionado por los abogados.

“A nosotros nos asombra que la detención de tres funcionarios de la Policía Metropolitana sea la base fundamental para preservar la seguridad y la democracia en el país”, agregó.

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Asimismo, dijo que introdujeron un nuevo recurso de apelación que, según explicó, debería ser notificado a la Fiscalía y luego se eleve el caso ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Malavé afirmó que estos tres exfuncionarios han sido “ferozmente perseguidos” y criticó que les nieguen medidas “alternativas” al cumplimiento de prisión que, aseguró, les corresponden por ley.

Añadió que los familiares presentaron su caso ante la comisión parlamentaria que hace seguimiento de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, pero cuestionó que ahora esta instancia tenga un período de vencimiento, luego de que los diputados extendieran por 30 días la comisión, pese a que la legislación no establece un período específico de funcionamiento.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron apresados el 19 de abril de 2003 y condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando se desarrolló un golpe de Estado fracasado contra Chávez (1999-2013), que causó una veintena de muertes.

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Según el más reciente reporte de esta comisión, que preside el diputado chavista Jorge Arreaza, hasta el jueves un total de 8.146 personas habían recibido libertad plena por la amnistía.

Sin embargo, el propio Arreaza aseguró a finales de febrero, en una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión, que los expolicías metropolitanos no podían recibir amnistía por estar acusados de homicidio, uno de los cargos excluidos de la norma, pero dejó abierta la posibilidad de que los tribunales aprueben medidas en ese caso.