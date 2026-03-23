El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este lunes un 10 %, hasta 88,13 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

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Al cierre de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo restaban 10 dólares con respecto a la jornada anterior.

Trump anunció hoy que ordenó a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes, tras “conversaciones productivas” entre EE. UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

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El líder republicano afirmó en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días “conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de sus hostilidades en Oriente Medio.

Además, declaró que existen “puntos importantes de acuerdo” con la nación persa y aseguró que, “si siguen adelante, se acabará este conflicto”.

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En lo que respecta al estrecho de Ormuz, afirmó que éste reabrirá “pronto” si las negociaciones tienen éxito y planteó la posibilidad de establecer un control “conjunto” de esa vía estratégica por parte de Estados Unidos e Irán.

Esta ruta, por la que pasa el 20 % del petróleo mundial, fue bloqueada por Irán en respuesta a la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la semana pasada que ya empezó a sacar al mercado “los volúmenes iniciales” de las estratégicas de crudo, que fueron revistas ligeramente al alza de los 400 iniciales a los 426 millones de barriles (301 millones de crudo y 125 millones de derivados).

Por su parte, el Departamento de Energía de Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética.