La muerte de Lucy Harrison, una joven británica de 23 años que residía temporalmente en Estados Unidos, fue declarada como homicidio involuntario por negligencia grave, según determinó una investigación forense realizada en el Reino Unido.

Cabello acusa al opositor Juan Pablo Guanipa de “tratar de generar violencia” en Venezuela

Desmantelan en España una red de explotación sexual de mujeres latinoamericanas

Trump tiene “compromiso fervoroso” para transformar la relación con Venezuela, según secretario de Energía de EE. UU.

La audiencia, celebrada en Warrington, Cheshire, estableció que la joven recibió un disparo en el pecho dentro de la vivienda familiar en Prosper, Texas, el 10 de enero del año pasado. El arma fue accionada por su padre, Kris Harrison, quien sostuvo desde el inicio que el disparo ocurrió de manera accidental.

A 23-year-old British woman was shot dead by her Texan dad after the two had an argument earlier in the day over Donald Trump.



During the heated debate, Lucy Harrison, the woman in question, asked her father how he would feel if she were sexually assaulted, according to her… pic.twitter.com/R4heZeHAKJ — AF Post (@AFpost) February 11, 2026

La forense principal, Jacqueline Devonish, afirmó que el hecho implicó una conducta imprudente. Según explicó, el hombre apuntó directamente hacia su hija y apretó el gatillo sin haber verificado previamente si el arma estaba cargada.

El tribunal escuchó que la bala impactó en el corazón de la joven, lo que redujo prácticamente a cero sus probabilidades de supervivencia.

The people that posted a billion times about Iryna & Laken Riley are completely silent about Lucy Harrison's Maga dad killing her, & saying he didn't care if Trump raped her.



Say her name Maga! pic.twitter.com/CNEtz0HXbU — Cuckturd (@CattardSlim) February 11, 2026

Durante la lectura del veredicto, familiares presentes en la sala rompieron en llanto. La madre de la víctima, Jane Coates, manifestó posteriormente que la decisión “le devolvía la voz” a su hija tras meses de dolor y cuestionamientos.

En la audiencia se conocieron detalles de las horas previas al hecho. El novio de Lucy, Sam Littler, declaró que ese día se produjo una discusión entre padre e hija relacionada con temas políticos con Donald Trump.

KILLED BY MAGA:



23-year-old Lucy Harrison was shot and killed by her MAGA father, Kris Harrison, at his home in Texas.



He was never charged with shooting his daughter in the chest, which he falsely claimed was an "accident," just moments after the two were in a heated argument… pic.twitter.com/FPSIIW20Hw — Rebekah Jones (@GeoRebekah) February 11, 2026

Poco después, cuando la joven se preparaba para regresar al Reino Unido, su padre la condujo hasta el dormitorio donde guardaba una pistola Glock semiautomática.

Según la versión escrita de Kris Harrison, quien no asistió al proceso judicial, él adquirió el arma con fines de protección del hogar y aseguró que desconocía que estuviera cargada en ese momento. También reconoció haber consumido alcohol ese día.

This is Lucy Harrison.



Her MAGA father shot and killed her after they had an argument about Trump.



She asked her dad how he would feel if she was sexually assaulted.



He said since he has two other daughters it “wouldn’t bother him very much.”



Hours later, she was dead. pic.twitter.com/IDQJY8f4hP — Kelly (@broadwaybabyto) February 11, 2026

No obstante, la forense indicó que existían dudas sobre varios aspectos de su relato, incluida la afirmación de que su hija había pedido ver el arma. Testimonios recogidos durante la investigación señalaron que Lucy no estaba de acuerdo con la presencia de armas en la vivienda.

Al cerrar la investigación, la forense describió a Lucy como una mujer joven “con toda la vida por delante” y calificó su fallecimiento como una tragedia evitable.