En el aeropuerto de Valencia, España, un hombre provocó el retraso de un vuelo al subirse en el techo de un avión con un morral en mano.

Lea: Video: gasolinera se desplomó y dejó enorme socavón

El hecho ocurrió el pasado sábado 31 de enero, poco antes de las 6:00 de la tarde, cuando empleados del Aeropuerto Internacional de Valencia, denominado también Aeropuerto Internacional de Valencia-Manises, se percataron de que un hombre estaba caminando y corriendo en la cubierta del fuselaje del avión.

Se trataba de un Airbus A320 de la compañía Vueling, que iba a despegar desde Valencia a las 6:35 de la tarde con rumbo a Ámsterdam, capital de Países Bajos.

Lea: Donald Trump, Elon Musk y otros hombres poderosos salpicados en caso de Jeffrey Epstein

Sin embargo, minutos antes de la salida de la aeronave un hombre ingresó de manera irregular a la zona de pistas y subió rápidamente por la escalera de embarque hasta la parte superior del avión, sin que a ningún empleado le diera tiempo de detenerlo.

Recibido por WhatsApp.

Al parecer se trata de imágenes registradas ayer en el aeropuerto de #Valencia pic.twitter.com/TvXESVu9j3 — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) February 1, 2026

El personal dio aviso a la Guardia Civil, cuyos agentes llegaron de inmediato al sitio para verificar la situación e intentar persuadir al hombre para que descendiera cuidadosamente del techo del avión.

Según testigos, fueron alrededor de 10 minutos los que estuvo el hombre caminando y corriendo sobre la aeronave, ante la mirada de decenas de personas que estaban preocupadas por el riesgo de accidente.

Lea: Las claves de la prohibición de redes sociales para menores en Australia: millones de cuentas bloqueadas

También les causaba inquietud el contenido del bolso que llevaba el hombre consigo. Después de varios intentos, agentes de la Guardia Civil lograron que el hombre bajara del avión por la misma escalera que había utilizado para subir.

Ya en tierra, las autoridades identificaron al hombre y confirmaron que no portaba ningún tipo de arma en el morral. Luego fue valorado por personal médico del aeropuerto y remitido en ambulancia hacia el Hospital General de Valencia, donde fue ingresado en la Unidad de Psiquiatría.

Lea: Menor de 13 años murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Brasil

Medios españoles indicaron que el personal médico confirmó que este hombre tenía antecedentes de problemas de salud mental, por los cuales había recibido tratamiento.

El vuelo hacia Ámsterdam tuvo un retraso de dos horas y media porque además del incidente con el hombre, las autoridades se tomaron el tiempo necesario para inspeccionar toda la aeronave y descartar cualquier tipo de riesgo o amenaza.

Los pasajeros fueron ubicados en otro avión y casi a las 9:00 de la noche partieron rumbo a la capital de Países Bajos.