El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunirá esta semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para conversar sobre cómo revivir la industria del crudo en Venezuela, según informaron diversos medios especializados.

La reunión se dará en el marco de una conferencia sobre el sector energético organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs en Miami.

Al simposio asistirán directivos de las principales petroleras de EE. UU., incluyendo Chevron y ConocoPhillips.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, en torno a 300–303 mil millones de barriles, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.

Tras la polémica operación acometida el sábado para detener a Nicolás Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha otorgado mucho peso al control y explotación de sus reservas de petróleo.

