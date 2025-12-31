La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este martes que se ha “consumado (...) el golpe electoral”, y que se une “al pueblo hondureño en esta etapa de lucha popular en defensa de la verdad y los valores democráticos”.

“Consumado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras el golpe electoral. La usurpación de la soberanía popular es un agravio histórico contra el pueblo hondureño”, señaló Moncada en un mensaje en la red social X.

Agregó que “sin contar todas las actas y los votos de los electores, violando la Constitución de la República y la Ley Electoral, en un acto de asociación golpista sin precedentes, desde Washington, (el presidente de Estados Unidos), Donald Trump, ha mancillado el orden democrático de nuestro país en coautoría con el Partido Nacional, las maras y el crimen organizado”.

“La traición es repugnante, pero la traición a la Patria es además detestable” y “hago un llamado a no dejarnos avasallar por los asaltantes del poder que cargan un expediente de fraude que los marcará para siempre”, apostilló Moncada.

“¡Venceremos!”, concluyó.

La candidata de Libre salió relegada en el tercer lugar de las elecciones generales del 30 de noviembre con el 19,19 % de los votos, superada por el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, que cuenta con el respaldo público de Trump, que sumó el 40,26 %, y fue declarado presidente electo el pasado día 24.

Además, el CNE dio a conocer este martes los resultados oficiales para alcaldías y diputados, que faltaban de las elecciones generales, en los que el oficialista Libre también salió malparado.

Según la declaración, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, Libre 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.

El escrutinio del proceso electoral tuvo muchas interrupciones por factores internos y externos en el CNE, que tenía de plazo hasta hoy para dar a conocer los resultados.