China elevó este martes la presión militar sobre Taiwán en el segundo y último día de las maniobras ‘Misión Justicia-2025’, con ejercicios de “fuego real de largo alcance” al norte y al sur de la isla, mientras el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, prometía “contramedidas firmes” frente a las “provocaciones” del “independentismo” taiwanés y a las ventas de armas de Estados Unidos a Taipéi.

Leer también: EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), informó de disparos con munición real a partir de las 09:00 horas (01:00 GMT) en aguas al norte de Taiwán y, cuatro horas después, de un nuevo entrenamiento similar al sur, además de un ataque conjunto simulado de largo alcance con unidades de la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes.

En imágenes difundidas en Weibo se aprecia un sistema de lanzacohetes múltiples, probablemente el PHL-16, efectuando salvas que impactan en el mar.

Según el mando castrense, este martes se desplegaron destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas al norte y al sur de la isla, con el objetivo de probar capacidades de coordinación aire-mar y de “bloqueo y control integrados”.

El comando informó además de ejercicios al este de Taiwán centrados en la proyección de fuerza “multidimensional” y en la toma de “puertos clave”.

Taiwán pide calma y denuncia “intimidación”

Taiwán confirmó los disparos con munición real y señaló que los proyectiles, efectuados por artillería de largo alcance del EPL desplegada en la provincia china de Fujian, impactaron cerca de la línea de 24 millas náuticas de sus costas.

El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, supervisó el dispositivo desde el Centro Conjunto de Mando de Operaciones y denunció que China “ignora las normas internacionales” y recurre a la “intimidación” militar, con riesgos para rutas aéreas y la navegación comercial.

En su último informe, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que entre las 06:00 del lunes y las 06:00 de este martes detectó 130 aeronaves de guerra chinas en torno a la isla -la segunda cifra diaria más alta registrada-, así como 14 buques militares y ocho embarcaciones oficiales operando en las cercanías.

Importante: Trump dice que habló “muy recientemente” con Maduro pero que la llamada fue infructuosa

El presidente taiwanés, William Lai, pidió a la población que “esté tranquila” y aseguró que las fuerzas armadas actuarán “con responsabilidad” y “sin escalar el conflicto”, al tiempo que llamó a no dejarse engañar por la desinformación.

Impacto en vuelos y guardacostas

Por su parte, la Administración de Aviación Civil taiwanesa advirtió de demoras en vuelos internacionales y canceló 84 trayectos domésticos, 68 hacia Kinmen y 16 hacia Matsu, archipiélagos próximos a la costa china.

La Guardia Costera de Taiwán, a su vez, afirmó que desplegó 14 patrulleras tras detectar 14 buques guardacostas chinos hostigando aguas circundantes y zonas cercanas a líneas restringidas.

En el plano diplomático, el canciller chino sostuvo hoy en Pekín que Taiwán es “un asunto interno de China” y que las ventas de armas estadounidenses “alimentan las tensiones” en el Estrecho.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump restó importancia a los ejercicios al afirmar que Pekín lleva “20 años realizando ejercicios navales” en la zona, y aseguró que el presidente chino, Xi Jinping, “no le ha dicho nada” al respecto.