La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió este jueves la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que cifra en 1.085, tras la excarcelación de decenas de personas que habían sido detenidas durante la crisis poselectoral de 2024, desatada por la denuncia de fraude en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.

A través de X, JEP celebró las excarcelaciones de entre 63 y 75 personas en la madrugada de este jueves, pero dijo que esta “liberación parcial” no corrige la que tipificó como “ilegalidad de fondo”, al subrayar que hay alrededor de mil detenidos de “manera injustificada”.

“El carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política”, afirmó la organización.

Para la ONG, la restitución de la libertad mediante decisiones de “carácter político” pone de manifiesto la “ausencia de garantías judiciales efectivas” y refuerza el “carácter arbitrario de estas detenciones” en Venezuela, todo esto -añadió- “en abierta contravención de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

JEP hizo un llamado a “la liberación inmediata e incondicional” de todos los presos políticos, especialmente -precisó- los casos de mujeres, adultos mayores y quienes aseguró padecen enfermedades graves, al advertir que su “permanencia en reclusión representa un riesgo elevado para su vida y su integridad personal”.

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, afirmó que las excarcelaciones son un “alivio colectivo”, aunque lamentó que, “como en anteriores oportunidades”, la información sea “opaca” y que no se liberaran a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- y de la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terroristas”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 902 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.