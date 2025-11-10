Cada vez es más común leer sobre tragedias transmitidas en directo, donde el entretenimiento se convierte en horror ante miles de espectadores. Esta vez, la víctima fue Mariam Cisse, una popular influencer de Mali con más de 90.000 seguidores en TikTok, quien fue asesinada frente a una multitud mientras su última transmisión aún circulaba por las redes.

El crimen ocurrió el pasado viernes 7 de noviembre en la Plaza de la Independencia de Tonka, al norte del país, y ha provocado una profunda conmoción por la brutalidad de los hechos y por lo que representa para una nación cada vez más golpeada por la violencia yihadista.

Fue secuestrada en plena transmisión

De acuerdo con lo que se ha logrado conocer gracias al reporte de varios medios internacionales, Cisse se encontraba participando en una feria local el 6 de noviembre, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y la obligó a detener su transmisión en vivo.

Según testigos, los hombres, identificados como miembros del grupo Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM) —afiliado a Al Qaeda—, la acusaron de colaborar con el ejército maliense.

Horas más tarde, la joven fue trasladada en motocicleta hasta Tonka, donde fue ejecutada públicamente frente a su familia y a una multitud aterrorizada. Su hermano, obligado a presenciar la escena, describió el momento como devastador.

Fuentes de seguridad consultadas por el diario ‘Daily Mail’ calificaron el asesinato como un acto de barbarie, mientras que un funcionario local aseguró que los yihadistas buscaban atemorizar a la población civil y reducir el respaldo público al Gobierno.

La joven era conocida por mostrar su apoyo a las fuerzas armadas en sus videos, un gesto que, según su familia, pudo haber sido la razón de su rapto.

Indignación y miedo en Mali

El asesinato de Mariam Cisse ha generado indignación nacional e internacional. Organizaciones civiles y usuarios de redes sociales denunciaron la creciente inseguridad que se vive en Mali, donde los grupos extremistas han intensificado sus ataques en las últimas semanas.

Las autoridades locales advirtieron que el control territorial de los yihadistas continúa expandiéndose, mientras la población exige protección y justicia para las víctimas.