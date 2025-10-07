Compartir:
Por:  Redacción Tendencias

Un grave accidente se registró en la Vía Light, en la ciudad de Nova Iguaçu, al sureste de Brasil, luego que más de 40 motocicletas chocaran durante una carrera o pique ilegal. Testigos grabaron el momento exacto del incidente, que se viralizó rápidamente.

De acuerdo al reporte preliminar, al menos 10 personas resultaron heridas, una de ellas con trauma craneal, debido a la fuerte colisión registrada el pasado 1 de octubre, en medio de una persecución policial, que desató caos y el posterior accidente múltiple.

En los videos, que circulan en redes sociales, puede observarse gran número de motocicletas completamente destruidas sobre el asfalto, así como varias personas heridas y organismos de socorro, entre ambulancias y patrullas de la Policía.

Según las autoridades locales, un joven de 19 años sufrió un traumatismo craneal y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano; otras víctimas presentan contusiones, fracturas abiertas y lesiones menores.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente, para trasladar a los heridos a centros médicos de la región brasilera.

Por su parte, la Policía Militar de Río de Janeiro indicó que realizan las investigaciones respectivas, a través de las cámaras de seguridad de la zona, y teléfonos móviles.

“Este tipo de concentraciones son extremadamente peligrosas y están prohibidas por ley. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de todos en las vías públicas”, enfatizó un oficial de la Policía.