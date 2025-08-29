Las brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista palestino Hamás, avisó este viernes a Israel de que, si sigue con sus planes de invadir la ciudad de Gaza, le va a costar “la sangre de soldados” israelíes y aumentará además las posibilidades de que haya nuevos secuestros de soldados.

“Los planes para conquistar la ciudad de Gaza costarán al ejército enemigo la sangre de sus soldados y aumentarán las posibilidades de capturar nuevos soldados”, indicó en un comunicado el portavoz de las Brigadas Al Qasam, Abu Obeida, en reacción del grupo palestino a los planes del ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Avisó además de las consecuencias para los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás de estos planes y aseguró que sería culpa del “criminal de guerra Netanyahu y sus ministros nazis”.

“Decidieron obstinadamente reducir a la mitad el número de prisioneros enemigos vivos y que la mayoría de los cuerpos de sus prisioneros muertos desaparecerían para siempre. El ejército enemigo y su gobierno terrorista asumirán toda la responsabilidad por esto”, agregó el comunicado del brazo armado de Hamás sobre la tregua aceptada por el grupo y rechazada por Israel.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde el pasado día 8 a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Desde el ataque de octubre de 2023, que causó más de 1.200 muertos, Hamás todavía retiene en la Franja de Gaza a 50 cautivos israelíes, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel.

En total, desde que comenzó la ofensiva de Israel hace 22 meses contra Gaza, el Ejército israelí ha matado a al menos 63.025 personas y herido a más de 159.000 en el pequeño territorio, según el registro de las autoridades sanitarias.