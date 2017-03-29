La Unión Europea (UE) recibió este miércoles la carta de Londres que pone en marcha el proceso de salida de Reino Unido del bloque europeo, anunció el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, a través de su cuenta en Twitter.

'Después de nueve meses, el Reino Unido ha cumplido', dijo Tusk, quien colgó una fotografía en la que se le veía junto con el embajador británico ante la UE, Tim Barrow, haciéndole entrega de la carta.

Tusk acompaña la imagen con la frase 'la carta del artículo 50', en referencia al artículo del Tratado de Lisboa que establece las negociaciones sobre la salida de un país comunitario.

La misiva fue entregada a la vez que la primera ministra británica, Theresa May, se dirigía al Parlamento británico para informar a los diputados de la notificación a la UE de la voluntad de su país de salir del bloque.

Está previsto que Tusk comparezca ante la prensa para leer una declaración que se prevé tome nota de la notificación británica.

Reino Unido quedará fuera de la Unión en el plazo de dos años, salvo que los Veintisiete acuerden de manera unánime continuar con las conversaciones, o si el Reino Unido se echa para atrás en ese plazo de 24 meses.

Se espera que en 48 horas a partir de este miércoles, probablemente el viernes, Tusk haga público un borrador de 'directrices negociadoras', que tendrán en cuenta el contenido y las intenciones expresadas en la carta británica.

En las semanas posteriores ese documento será debatido a diferentes niveles (en reuniones de expertos, sherpas y ministros), indicaron fuentes europeas.

Los líderes de los Veintisiete adoptarán las directrices que fijarán los principios básicos de las negociaciones en una cumbre extraordinaria que tendrá lugar el próximo 29 de abril.