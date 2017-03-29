El cuerpo entero de un indonesio declarado desaparecido fue encontrado en el vientre de una pitón de siete metros que se lo tragó, indicó el miércoles un responsable local del archipiélago del sureste asiático.

Akbar, de 25 años, había salido el domingo de su casa, en Mamuju, en la isla de las Célebes (centro), y no volvió.

Preocupada, su familia avisó a la policía. Tras descubrir a una pitón con una gruesa barriga al día siguiente en los alrededores, los familiares de Akbar pensaron inmediatamente que la serpiente lo había devorado, explicó un responsable de Salubiro, una aldea cercana.

La pitón se encontraba cerca de una plantación de palmas aceiteras de la familia y tenía dificultades para desplazarse a causa de su hinchada barriga, agregó el responsable, Junaidi, cuyo nombre, como el de numerosos indonesios, solo consta de su apellido.

'Pensamos inmediatamente que la serpiente se había tragado a Akbar porque alrededor del lugar encontramos frutos de palmera, la herramienta que utilizaba para la cosecha y una bota', agregó el responsable.

Los vecinos intentaron matar al reptil, inmóvil. Al cabo de una hora, cortaron la piel de la serpiente y hallaron dentro el entero el cuerpo del joven.

'La víctima fue tragada probablemente el domingo pues su cuerpo ya estaba hinchado cuando lo encontramos', añadió.

En los años 1990, se encontró una pitón en la misma región pero nunca nadie había sido tragado por una serpiente, indicó Junaidi.

En 2013, en Bali, una pitón mató a un vigilante en el recinto de un hotel junto a una playa de la isla más turística de Indonesia.

El video puede tener contenido sensible: