En video quedó registrado el momento en el que una escalera eléctrica de un centro comercial de Hong Kong súbitamente pierde el control. El suceso, que causó pánico entre quienes se transportaban en la estructura, dejó decenas de personas heridas.

Según publica el canal de noticias chino CCTV, al menos 18 de ellas resultaron heridas.

Un vocero del centro comercial Langham Place expresó que las escaleras acababan de pasar por una inspección de seguridad, por lo que le pidieron a la compañía de mantenimiento que investigara las causas de lo ocurrido.

Este lunes las autoridades informaron que dos técnicos encargados del funcionamiento fueron arrestados por 'pervertir el curso normal de la justicia'.

De acuerdo al reporte de los medios, los dos hombres capturados habían manipulado el sistema eléctrico de las escaleras tras el incidente.

Sin embargo, aún se desconocen las razones que causaron el cambio de dirección en el mecanismo.