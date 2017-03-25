El presidente estadounidense, Donald Trump, sufrió el viernes la primera gran derrota política de su incipiente gobierno con el fracaso de su propuesta de reforma del sistema de salud, que se vio forzado a retirar del Congreso por falta de votos.

'Estoy decepcionado con esto, y también un poco sorprendido, para ser honesto (...). Pero pienso que de todo esto lo que saldrá será un proyecto de ley mejor', dijo Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, después del hundimiento de su propuesta.

La Cámara de Representantes había acordado iniciar el debate y votación de la propuesta de la Casa Blanca al promediar la tarde, pero minutos antes del horario previsto líderes partidarios informaron que el texto había sido retirado de la agenda.

'Estuvimos muy, muy cerca. Nos faltaron quizá 10 o 15 votos', dijo el mandatario, quien no hizo ningún esfuerzo por esconder su frustración, pero evitó cuidadosamente formular críticas al Partido Republicano.

Los republicanos tienen 237 bancas de un total de 435 y precisaban 216 votos para hacer aprobar su propuesta y sepultar el actual modelo de seguros de salud, conocido como Obamacare.

Sin embargo, la oposición del ala ultraconservadora en la bancada republicana se tornó insuperable, y los visibles esfuerzos de la Casa Blanca para hallar una solución se mostraron insuficientes.

No obstante, Trump añadió que 'hemos aprendido mucho, fue una experiencia muy interesante'.

En la visión del mandatario, el actual modelo Obamacare 'estallará', porque los precios de los seguros médicos continuarán aumentando, pero admitió que por el momento no hay cómo formar una mayoría legislativa para modificarlo.

Derrota mayúscula

La retirada del proyecto implica una derrota mayúscula para Trump ya que la coyuntura puso a prueba su poder de negociación con la base legislativa del Partido Republicano, el mismo que al inicio de la campaña electoral dijo apoyarlo y que apenas cerró filas cuando su victoria parecía inevitable.

En una conferencia de prensa convocada de urgencia en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, admitió que el modelo Obamacare 'es la ley'. 'No tenemos los votos suficientes para sustituir esta ley. De forma que sí, tendremos que vivir con Obamacare por ahora', expresó, visiblemente frustrado.

Aprueba polémico oleoducto

Mientras tanto el presidente causó la satisfacción de empresarios y el descontento de defensores del medioambiente, al autorizar ayer a la canadiense TransCanada a construir el oleoducto binacional Keystone XL, bloqueado por el gobierno de Barack Obama.

'Hoy es un gran día para los empleos en Estados Unidos y un momento histórico para América del Norte y la independencia energética', dijo Trump en la Casa Blanca.

'Son mucho más seguros los oleoductos que otras formas de transporte', afirmó, lamentando que el proyecto se haya demorado 'demasiado'.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se declaró 'muy feliz' por la decisión y enfatizó el deseo de Canadá de ser socio de Washington para ayudarle a asegurar sus provisiones energéticas.