La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó ayer para celebrar dos sesiones extraordinarias la próxima semana sobre Venezuela, una el lunes para recibir a su canciller, Delcy Rodríguez, a petición suya, y otra el martes para analizar 'la situación' del país solicitada por 18 Estados miembros.

Tanto los documentos de solicitud, como las convocatorias oficiales solo indican que la primera sesión será para escuchar una 'presentación' de la canciller y la segunda para 'considerar la situación' en Venezuela, sin precisar más al respecto.

Los encuentros

La reunión del lunes comenzará a las 11:00 a.m., hora local y la del martes a las 2:00 p.m., hora local, ambas en el salón del Consejo Permanente en la sede de la OEA en Washington.

La sesión del martes se convoca a petición de Canadá, Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.

Son los 14 países que el jueves firmaron una declaración conjunta para pedir un calendario electoral y la liberación de 'presos políticos' al Gobierno venezolano, más otros cuatro caribeños (Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica), con lo que tienen los 18 votos necesarios para celebrar la sesión aunque Venezuela se oponga.

Belice pertenece -junto con los 14 países de la declaración- al llamado 'grupo de los 15', como se les conoce ya en los pasillos de la OEA, pero no se ha sumado en esta ocasión para mantener su neutralidad por ocupar la Presidencia de turno del Consejo Permanente.

Estas naciones aún no han decidido si someterán a votación la declaración conjunta que publicaron o si propondrán votar dar comienzo de la aplicación de la Carta Democrática, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Para ello, el Consejo debería someter a votación el declarar que en Venezuela 'hay una alteración del orden constitucional' que afecta 'gravemente su orden democrático', algo que Almagro afirmó ya en su documento del año pasado para invocar el artículo 20 de la Carta.

Se necesitarían al menos 18 votos de los 34 países que son miembros activos de la OEA. Si ese voto prosperara, según el proceso gradual que contempla la Carta Democrática, habría gestiones diplomáticas y buenos oficios.