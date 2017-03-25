Los mandatarios de la Unión Europea se congregarán hoy en Roma con motivo del 60º aniversario del proyecto europeo para subrayar su 'futuro en común' sin Reino Unido, en una cumbre sobre la que planeará el brexit y las recientes crisis europeas.

'No es ningún secreto que el momento histórico al que nos enfrentamos exige una reflexión más profunda y más sólida sobre los retos que afronta la Unión a corto y medio plazo', advertía en su carta de invitación a la cumbre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Su principal desafío no tardará. La primera ministra británica, Theresa May, notificará oficialmente el 29 de marzo la decisión de Reino Unido de convertirse en el primer país en abandonar un proyecto europeo nacido de los escombros de la Segunda Guerra Mundial.

En 25 de marzo de 1957 en Roma, los mandatarios de Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo sentaban las bases de una vida en común a seis en la sala de los Horacios y los Curiacios del Capitolio, para dejar atrás décadas de guerras en el continente.

Sesenta años de paz después, los mandatarios de 27 países europeos volverán a esta sala decorada con frescos del siglo XVI para reafirmar su proyecto común. Pero su homóloga británica certificará con su ausencia la peor crisis del bloque desde su nacimiento.

'Avanzar sin excluir'

'Roma debe marcar el inicio de un nuevo capítulo' de una 'Europa unida a 27', estimó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Este nuevo capítulo, que los líderes plasmarán en una declaración solemne hoy, podría pasar por reconocer un escenario ya vigente en la práctica, el de una Europa con diferentes niveles como ya ocurre con el euro o con el espacio de libre circulación Schengen.

Esta 'Europa a varias velocidades', que Juncker recoge entre sus cinco escenarios para el futuro de la UE, cuenta con el apoyo de las principales economías del bloque. Alemania, Francia, Italia y España ya se mostraron partidarias de esta opción, para poder avanzar más rápido en temas como la defensa o la armonización fiscal.

'corre el riesgo de morir' sin ideales': Papa

El papa Francisco advirtió ayer a los líderes europeos reunidos en el Vaticano que la Unión Europea 'corre el riesgo de morir' sin ideales como solidaridad, apertura al mundo y búsqueda de paz y desarrollo.

'Cada organismo que pierde el sentido de su camino, que pierde este mirar hacia delante, sufre primero una involución y al final corre el riesgo de morir', dijo el pontífice en un discurso pronunciado ante los 27 mandatarios y presidentes de las principales instituciones europeas.

El primer papa no europeo, que ha sido en varias ocasiones muy crítico con la vieja y 'cansada' Europa, recordó ante todo los ideales de los llamados 'padres fundadores', varias veces citados.

'Europa vuelve a encontrar esperanza en la solidaridad, que es también el antídoto más eficaz contra los modernos populismos', instó el pontífice.

Roma blindada

Las autoridades de Roma han blindado la ciudad por temor de atentados con ocasión de las celebraciones de la creación de la Unión Europea, a la que asistirán los mandatarios de los 27 países de la organización.

El nivel de alarma por amenaza de atentados aumentó después del ocurrido el miércoles en Londres y de los ataques en el aeropuerto de Orly, cerca de París.

En una reunión especial el Ministerio del Interior tomó una serie de medidas extraordinarias y ordenó el despliegue de francotiradores por toda la ciudad e instaló cámaras de vigilancia en monumentos y lugares claves. El casco histórico de la Ciudad Eterna estará literalmente cerrado.