El gobierno de Donald Trump está exigiendo nuevos controles de seguridad antes de otorgar visas ​​a turistas, viajeros de negocios y familiares de residentes estadounidenses, según informó The New York Times.

El secretario de Estado Rex Tillerson habría enviado cables diplomáticos a las embajadas estadounidenses en el mundo para instruir a los funcionarios consulares a que aumenten el escrutinio de manera generalizada, según el diario neoyorquino.

Las comunicaciones serían un grupo de cuatro mensajes, enviados entre el 10 de marzo y el 17 de marzo, en el que se le indica a los funcionarios que 'ahora deben escudriñar un grupo más amplio de solicitantes de visa con tal de determinar si suponen riesgos de seguridad para Estados Unidos'.

'Las personas que sean sometidas a un mayor escrutinio pueden estar sujetas a una decisión que se tome después de una revisión más rigurosa', dijo Tillerson en su mensaje.

Escrutinio extremo

​En el mensaje del 15 de marzo, según NYT, el gobierno de Trump le pide a los embajadores que investiguen durante la entrevista del trámite, el historial de viajes del solicitante, direcciones, antecedentes laborales de los últimos quince años, todos sus números telefónicos, direcciones de correo electrónico y cuentas de redes sociales que el solicitante haya utilizado en los últimos cinco años.

Esta decisión diplomática seguiría la orden de 'escrutinio extremo' que Trump prometió durante su campaña presidencial.

El diario asegura que ese escrutinio adicional incluirá hacer preguntas detalladas a los solicitantes sobre sus antecedentes e inspecciones obligatorias de su historial de redes sociales si la persona alguna vez ha estado en un territorio controlado por el Estado Islámico.

El pasado 7 de febrero se conoció que las autoridades migratorias de dicho país estaban estudiando pedirle la contraseña de sus redes sociales a los solicitantes de visado. 'Si realmente quieren venir a Estados Unidos, cooperarán...Si no, el siguiente en la línea', dijo John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en esa ocasión.

No aplica para solicitantes de todos los países

Los nuevos requisitos no aplicarían a los solicitantes de visa de todos los países. Existe una lista de países de Europa y aliados estadounidenses como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur que pueden ser admitidos rápidamente con el programa de exención de visa al que pertenecen 38 países.

Colombia no está entre los países que tienen permitido exención de visa.