Dueños de perros de razas como Border Terriers, Norfolk Terriers, Fox Terriers y Dachshunds, hoy buscan hacerle la vida imposible a los roedores de Nueva York y New Jersey, entrenando a sus mascotas para cazarlas y exterminarlas.

Escuadrón ‘Caza-ratas’, R.A.T.S., así se denomina este grupo que se pasea de noche por basureros y partes cercanas al Subway de la ‘Gran Manzana’ que decidió tomar acción para combatir a los roedores con la ayuda de sus mejores amigos: sus propios perros.

'Los Terriers tienen un sentido innato para hacer esto, está en sus genes', dijo Richard Reynolds, uno de los fundadores del grupo, al New York Post.

Durante las noches, los miembros de R.A.T.S. se organizan y llegan a los sectores donde sus servicios son solicitados sin cobrar por erradicar a estos animales transmisores de enfermedades como la leptospirosis.

'Tenemos una política: cada vez que alguien nos llama o nos envía un correo o nos contacta, al menos vamos y revisamos el lugar', aseguró Reynolds.

Según explica este neoyorquino, los caninos históricamente han sido entrenados para cazar ratas, y, al tener la posibilidad de salir a las calles de la ciudad, estos perros pueden satisfacer sus instintos cazadores.