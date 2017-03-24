El comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, calcula que el Reino Unido deberá abonar a la UE varias decenas de miles de millones de euros al abandonar el bloque para partidas que se comprometió a pagar antes del referéndum.

En unas declaraciones al semanario alemán 'Der Spiegel' divulgadas, Oettinger asegura que el próximo lunes presentará sus estimaciones en detalle al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a apenas unos días de que el Reino Unido anuncie formalmente su decisión.

'Alcanzará probablemente una cifra elevada de decenas de miles de millones', apunta a la publicación el comisario, sin especificar más.

Esta estimación parece coincidir con los 60.000 millones de euros que apuntó recientemente el equipo de negociadores de Bruselas.

Michel Barnier, responsable europeo de negociar el proceso para la retirada británica de la UE, calcula que Londres tendrá que pagar esa cantidad en concepto de obligaciones de pensiones, garantías de préstamos y por el gasto comprometido en proyectos basados en el Reino Unido.

El diario 'Der Spiegel' apunta además que los técnicos del Bundestag (la Cámara baja alemana) consideran que las negociaciones del 'brexit' se prolongarán durante 'muchos años', en vez de los dos previstos formalmente.

Esto es debido, principalmente, a la complejidad del tipo de acuerdo que pretenden cerrar Londres y el bloque, que precisará la ratificación de todos los parlamentos nacionales de los 27 países que permanecen en la UE.