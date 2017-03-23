Justicia de Estados Unidos busca correos de Tillerson

La justicia estadounidense no logra encontrar correos electrónicos enviados con un pseudónimo por el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, cuando dirigía ExxonMobil, indicaron abogados de este grupo petrolero.

Según una carta fechada el 21 de marzo y transmitida ayer por ExxonMobil a la AFP, no pueden encontrarse los correos enviados bajo el nombre ‘Wayne Tracker’ entre el 5 de septiembre y el 28 de noviembre de 2014. La carta está dirigida a la Corte Suprema del estado de Nueva York, en el marco de una investigación abierta en noviembre de 2015 por el fiscal general del estado, Eric Schneiderman.

Este quiere establecer si ExxonMobil informó correctamente a los inversores y al público de los potenciales riesgos financieros planteados por la necesidad de limitar la utilización de las energías fósiles para combatir el cambio climático.

La investigación permitió establecer que Tillerson utilizó durante años su cuenta de correo de empresa oficial y otra personal con el pseudónimo de Wayne Tracker. Según los abogados de la empresa petrolera, tras cuatro series de búsquedas realizadas en esta cuenta, la imposibilidad de encontrar los correos fechados entre el 5 de septiembre y el 28 de noviembre de 2014 'se limita a la cuenta Wayne Tracker'.

Schneiderman indicó a mediados de marzo que Tillerson había utilizado esta cuenta de correo entre 2008 y 2015, y lo hizo para comunicarse con otros responsables del grupo sobre diversos temas, entre ellos cuestiones vinculadas con el cambio climático.