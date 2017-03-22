El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, dimitió ayer horas después de que la fiscalía financiera anunciara una investigación preliminar para determinar si cometió alguna irregularidad al contratar a sus dos hijas como colaboradoras parlamentarias cuando era diputado.

Le Roux, de 51 años, negó haber cometido un delito, pero aseguró que no quería 'perjudicar el trabajo del gobierno' tras la apertura de la investigación judicial.

'La responsabilidad que impone la lucha diaria contra el terrorismo y la delincuencia (...) implica no dar pie a ninguna acusación', declaró el ministro socialista.

El gobierno anunció que el actual secretario de Estado de Comercio, Matthias Fekl, de 39 años, lo sustituirá.

La dimisión llega en plena campaña electoral, apenas unas semanas después del escándalo sobre los empleos presuntamente ficticios que han lastrado la campaña del candidato conservador François Fillon.

Según Quotidien, un programa de la cadena de televisión TMC, el ministro socialista empleó a sus hijas, cuando todavía eran adolescentes, con varios contratos cortos entre 2009 y 2016 por los que ganaron 55.000 euros (unos 59.500 dólares).