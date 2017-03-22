Cinco menores que vivían en la indigencia, incluido un niño de ocho años, fueron detenidos en Venezuela por el asesinato a puñaladas de dos militares, informó este martes la Fiscalía.

Tres adolescentes de 17, 15 y 14 años fueron imputados por 'homicidio calificado en la ejecución de un robo' por su 'presunta responsabilidad' en la muerte de Yohan Borrero y Andrés Ortiz, sargentos del Ejército, señaló el Ministerio Público en un boletín.

Dos niños de 12 y ocho años se encuentran 'en una entidad de atención' especial en Caracas, agregó.

El doble crimen fue perpetrado en la madrugada del pasado domingo en Sabana Grande, popular paseo peatonal de la capital venezolana.

Según la Fiscalía, los menores atacaron con 'armas blancas' a los militares, que estaban vestidos de civil, para robarles. Fueron capturados por efectivos de la policía científica.

Venezuela es uno de los países con mayor criminalidad en el mundo, con una tasa de 91,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2016 según de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 10 veces el promedio mundial.

La violencia, de acuerdo con esa ONG, tiene su mayor impacto en niños y jóvenes pobres.

El país petrolero atraviesa una grave crisis económica, con escasez de alimentos y medicinas e inflación de 1.660%, y la pobreza alcanza al 81,8% de los hogares, según estudios privados avalados por universidades.