El juez Neil Gorsuch, designado por Donald Trump para integrar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, se negó a dar su opinión sobre temas como anticoncepción y aborto el martes, durante las audiencias con vistas a ser confirmado por el Senado.

En el segundo día de audiencia ante la comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el magistrado mostró claramente su estrategia para esta maratón de preguntas: mantener en reserva sus convicciones en nombre de la independencia que deberá encarnar.

'Si empiezo a exponer indicios sobre cómo juzgaré, eso sería el comienzo del fin', declaró. Y explicó que en caso de responder se vería obligado a ejercitar la recusación en futuros casos.

'Nadie está por encima de la Ley', dijo Gorsuch cuando se le preguntó cómo actuaría si le tocara juzgar al presidente Donald Trump.

Partidario de la pena de muerte, Neil Gorsuch, de 49 años, defiende casi todas las causas conservadoras.