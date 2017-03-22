El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó el martes un acuerdo que pide la 'convocatoria inmediata' del Consejo Permanente de la OEA para que evalúe la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.

'En Venezuela hay una agudización del desmantelamiento de la institucionalidad democrática, y persecución política, aunado a la creciente crisis humanitaria (...) Que se realice una apreciación colectiva de la situación del país y la alteración del orden constitucional', insta el documento.

El Legislativo también solicita al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) contribuir para que en Venezuela 'se restituya el derecho al voto' y se garantice la 'celebración de elecciones en igualdad'.

Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras que los de gobernadores, que debieron realizarse en diciembre pasado, fueron aplazados para 2017 y aún no tienen fecha.

El acuerdo se aprobó en apoyo al informe que el secretario general de la organismo, Luis Almagro, entregó el 14 de marzo al Consejo Permanente pidiendo la aplicación de la Carta Democrática.

La aplicación de la Carta Democrática faculta a la OEA a intervenir en casos de grave alteración constitucional y, en última instancia, a suspender al país involucrado.