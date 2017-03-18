Un hombre que fue abatido este sábado en el aeropuerto parisino de Orly al tratar de robar un arma a una militar estaba fichado por la policía y por los servicios de inteligencia, informaron las autoridades francesas, que añadieron que la Fiscalía Antiterrorista asumió la investigación.

En declaraciones a la prensa en el propio aeropuerto, Le Roux confirmó que ese mismo hombre había abierto fuego una hora y media antes contra un control de la policía en Stains, al norte de la capital, donde hirió a una agente, aunque su estado no reviste gravedad.

Sin precisar los motivos por los que estaba fichado, el ministro aseguró que figuraba en los ficheros tanto de la policía como de los servicios de inteligencia.

Le Roux no se refirió a los hechos de forma explícita como un atentado, pero la investigación ha sido encargada a la sección antiterrorista de la Fiscalía de París, dijeron a Efe fuentes del Ministerio Público.

El individuo fue identificado a las 06.50 horas (05.50 GMT) al norte de la capital, en un control policial en la localidad de Garge les Gonesse, donde disparó contra una agente, a la que hirió aunque sus heridas no son graves.

Fue gracias a ese control que se pudo determinar que el individuo estaba fichado.

Antes de ser abatido en Orly sobre las 08.30 horas (07.30 GMT), el hombre robó un coche y amenazó a los clientes de un bar de Vitry, localidad situada a pocos minutos del aeropuerto del sur de la capital.

El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, que también acudió a Orly, aseguró que, ya en el aeropuerto, el agresor no logró arrebatar el arma reglamentaria a la soldado, a la que derribó.

Los dos compañeros que patrullaban con ella, todos ellos del Ejército del Aire, dispararon contra el agresor, señaló el ministro, que destacó 'la profesionalidad y la sangre fría' de los militares.

Le Drian recordó que es el cuarto ataque del que son objeto los militares del dispositivo antiterrorista desplegado en Francia tras los atentados yihadistas sufridos en los últimos años, tras los de Niza, Valence y el del parisiense museo de Louvre del pasado 3 de febrero.