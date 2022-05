Las ‘brujas’ de Fabrina Acosta, compendio de columnas feministas

En entrevista con EL HERALDO, Fabrina Acosta habló acerca del proceso de creación de su libro y el valor representativo que posee para ella y cómo busca impactar la sociedad.

“Además de todo el trabajo feminista que representa esta recopilación. Este libro tiene algo muy especial y es que hicimos todo el trabajo editorial de esta compilación en un periodo en el que yo estaba siendo preparada para ser operada de dos tumores y en mis 21 días de incapacidad terminó la obra y justo cuando me dan de alta fallece mi abuela que es quien me introduce al feminismo y me hace descubrir esta misión de vida”, sostuvo la escritora.

Este libro se muestra como una valía al esfuerzo de la mujer guajira que busca liberarse de la trampa del machismo y que ayuda a su comunidad a identificar dónde es necesario marca las diferencias entre identidad ética y vulneración de los derechos.

Además, esta colección de columnas afianza el trabajo feminista que lidera Acosta Contreras, enfocado a los derechos humanos y la perspectiva de género.