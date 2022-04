Iveth Hernández, una mujer hecha de historias

En 2014 creó el colectivo de narración ‘A narrar se dijo juscarajo’, por el que han pasado niños y jóvenes de Barranquilla y municipios del Atlántico, recibiendo talleres de narración y participando en concursos infantiles y juveniles de oralidad.

En la actualidad el colectivo sigue vigente con Iveth al mando y cuenta con jóvenes de municipios como: Galapa, Polonuevo, Sabanalarga y Malambo.

En el 2015, Iveth tuvo la oportunidad de viajar a Cuba con dos niños galaperos miembros del colectivo: Juan David Chaparro y Pedro Luis Bonilla. Fue una experiencia inolvidable para los tres, compartir historias, costumbres y cultura de la isla.

“La seño ‘Ive’ me ha enseñado mucho, ella vio en mí un potencial y me ha estado preparando con talleres para crecer como persona. Yo he conocido el mundo gracias a ella y estaré agradecido toda la vida”, expresó Juan David Chaparro.

Su colectivo ha ganado dos veces consecutivas Congo de Oro en el Encuentro de Comedias que realiza Carnaval de Barranquilla S.A.S.

Esta narradora ha contado con la dicha de representar a nuestro país en México, Perú y Cuba donde ha sido invitada por festivales de oralidad.

Hoy en día Iveth es una narradora con una trayectoria reconocida en el Caribe colombiano. Además, es mediadora cultural con el Banco de la República y tallerista de procesos pedagógicos y cuentoterapia.