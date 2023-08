El universo feminista de Barbie

“Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. No puedes decir que quieres ser delgada, sino que debes decir que quieres un peso sano, pero sí tienes que estar delgada”, continúa el discurso en la película, estereotipos que no acentúa la filósofa feminista Dayana De la Rosa Carbonell, que aprendió a adoptar el icónico lema.

“La sociedad sigue poniendo esos estereotipos y Barbie como marca los perpetúa. Desde hace mucho tiempo tengo por lema propio. “Soy la mujer que me da la gana ser” y no, no lo copié de Barbie, sino que lo tomé de una canción de la cantante española Bebe y lo adapté para mí”, declaró.

Por su parte, la magíster en Género Carmen Rosa Mendivil exalta la evolución que ha tenido la muñeca para brindar mensajes de este tipo.

“Yo creo que sigue siendo una representación de una imagen, pero precisamente como esto es una construcción cultural, la buena noticia es que esto va cambiando y una muestra de ello es justamente el recorrido que han tenido las representaciones de mujer en Barbie a lo largo de la historia”.

Para Mendivil es importante que se postulen y se promuevan estos diálogos, incluso a las niñas que están creciendo con la muñeca. “Una invitación válida y una reflexión interesante de la historia de la mujer”.