Mónica Barros Vergara, una ‘madre’ en el barrio La Playa

La docente sueña con tener un comedor comunitario para brindar alimento a los niños de esta comunidad que tanto lo necesitan y continuará pidiendo donaciones y tocando puertas con el fin de ayudar a los que más lo necesitan.

“Aquí hay muchos niños que se van a estudiar sin comer y solamente comen hasta las seis de la tarde, ¿qué puede surgir de un niño tan pequeño en un colegio o en la escuela sino no tiene para comer? ¿Si no ha almorzado? la única comida es un pan con café y hasta la noche que llegan entonces quiero montar un comedor, ellos están dispuestos a meterle el hombro, entonces estamos viendo la posibilidad de seguir tocando puertas” expresó Barros.

Y agregó, “yo no te pido plata, no me gusta, te pido lo que ellos necesitan, hay niños que no tienen zapatos con que jugar, pues se les busca, si hay la posibilidad de que ellos tengas sus zapatos y que puedan jugar, se les busca para el arbitraje, para el agua. Esta soy yo, una mujer de 53 años, que lleva más de 30 años luchando por los niños y hasta que Dios me de licencia”.