“Sueño con cantar hasta el último día de mi vida”: Andrea Chaverra

Hace 15 años me encontraron este problema en la garganta, que está diagnosticado por otorrinos y fue difícil porque ya yo estaba enamorada de esto (…). Es algo que toda la vida va a estar conmigo y cuando me dijeron que no podía hablar tanto, que no podía cantar, el mundo se vino encima porque estaba en una edad muy complicada en la que me tocó abandonar muchas cosas(...). Muchas personas que estaban al lado mío no entendieron que esto era de sacrificio y mientras que otros estaban rumbeando, yo estaba en mi casa guardada porque al día siguiente tenía una presentación. Así que con estudios y cuidados especiales he podido continuar. Un día antes de cada presentación tomo mucha agua, no salgo, no me sereno y he aprendido a jugar con eso, y creo que el plan de Dios conmigo en la tierra era este.