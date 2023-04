Gabriela Casuso se sumerge en las profundidades de la defensa de los océanos

Una de esas invitadas fue la bióloga marina Sylvia Earle, la primera mujer en tomar el cargo de líder científica de la National Oceanic and Atmospheric Administration (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica). Fue una conversación entre mujeres preocupadas por el planeta muy a pesar de sus nervios al tener hablándole a una de sus más grandes referentes tras una pantalla.

“Por mi cuerpo pasó un escalofrío que fue de la médula espinal hasta el fondo de los pies”, dice esta joven resumiendo las sensaciones que le produjo el encuentro. “Gracias por ser una campeona para el océano, los peces, tiburones, para las ballenas, para la vida en el mar”, así felicitó Sylvia a la joven barranquillera. “Realmente das razones para la esperanza, gracias por lo que haces”, agregó la estadounidense.

Earle solo es una de los muchos invitados y de las largas conversaciones que tiene como centro una sola discusión: la actualidad marina y los retos que supone. Por sus micrófonos ha pasado Mauricio Hoyos, director general y James Ketchum, director de conservación marina de la organización Pelagios Kakunjá; Max Bello, especilista en políticas oceánicas; o Yolanda Sánchez, coordinadora de terreno del programa Chile es Mar.

Pero ‘Guardianes en Vivo’ no le bastó, no le era suficiente. Gabriela cuenta con dos espacios más, uno de ellos es ‘Misión Kraken’ que consiste en “mencionar una leyenda acuática y luego paso a hablar con los o el especialistas (…) siempre trato de relacionar las leyendas con lo que voy a tratar para que no sea muy desconcertante, para que no sea tan académico ni muy cuadriculado”.