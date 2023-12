Casper, el perro nominado a mejor mascota del año

"Me miraba como diciendo: 'Jefe, no te preocupes por cómo me veo. Solo cuídame'", relató su cuidador.

Casper, que había demostrado su lealtad, estaba muy lastimado. "Parecía como si un coyote le hubiera agarrado la piel y se la hubiera arrancado", describió Wierwiller.

En consecuencia, LifeLine Animal Project intervino para proporcionar ayuda. Esta organización se dedica al bienestar de las mascotas y se esfuerza por evitar la eutanasia de animales saludables en Atlanta mediante la recaudación de fondos para el tratamiento.