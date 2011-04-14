Con la premisa de concienciar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente se presentó hoy en Santiago la primera serie chilena de cortometrajes de educación ambiental, 'Salva la tierra, la solución está en ti'.

Se trata de quince microprogramas que serán exhibidos durante un mes en diferentes formatos audiovisuales, informaron los gestores de la iniciativa durante la presentación.

'En cada uno de los programas se da a conocer un problema ambiental y soluciones sencillas, fáciles de entender e implementar en el hogar en conjunto como familia con el objetivo de informar, educar y concienciar', señaló la periodista Andrea Obaid, directora de la principal productora encargada del proyecto, Neurona Group.

A la presentación, que se realizó en la sala 'Pablo Neruda' de la estación Quinta Normal del Metro de Santiago, asistió la ministra de Medioambiente de Chile, María Ignacia Benítez, quien ensalzó la iniciativa por su capacidad para 'transmitir lo importante que es el cuidado del medio ambiente'.

'Encuentro muy buenos y didácticos los vídeos', señaló Benítez, quien también destacó que este tipo de iniciativas, en particular, ayudan a que los niños 'valoren e interioricen' el cuidado del medio ambiente.

'El primer paso es concienciar a la familia, es ahí donde hay que concentrar los esfuerzos', precisó la ministra.

Los quince microprogramas, que abordan temas como el calentamiento global, la contaminación del aire y el agua, el consumo de energía y la basura electrónica, entre otros, se exhibirán en cine y televisión, en la radio y en las 180 estaciones del metro de Santiago a través de una exposición itinerante.

'Los microprogramas son verdaderas piezas de arte, hechas artesanalmente. Cada programa tiene su música original compuesta por el músico Sebastián Torres y el artista multimedia Gabriel Verdugo', dijo el director de la coproductora Fin Comunicaciones, Pablo Herrera.