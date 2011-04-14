EFE

El ex secretario general de la ONU Kofi Annan ha destacado este miércoles en Marbella (Málaga) la importancia que tienen las empresas que 'ayuden a desarrollar nuevas tecnologías verdes y se aseguren de que se compartan con los países en vías de desarrollo'.

Annan, que ha ofrecido una conferencia durante el III Congreso Mundial de Cambio Climático y Vino, ha asegurado que proveer a los 'países pobres y vulnerables' de tecnologías 'verdes' es 'una gran oportunidad de abrir nuevos mercados y tener accesos a nuevos consumidores'.

Bajo el título 'El pacto global: un reto al mundo empresarial para que se convierta en líder del desarrollo sostenible', el premio Nobel de la Paz ha sostenido que 'la economía global verde es tan importante como lo fue la Revolución Industrial en el pasado' y que las empresas y compañías que se adapten 'serán las ganadoras'.

A su juicio, es 'crucial' que los sectores privados 'energético y eléctrico mejoren la eficiencia, cambien sus planteamientos y gestionen estos temas'.

Ha instado a las compañías a que 'reduzcan la emisión de gases y desarrollen nuevos cultivos que se adapten a los nuevos tiempos', mediante 'una inversión y una innovación que 'sólo el sector privado puede aportar'.

En cuanto al papel de los gobiernos, el exsecretario de la ONU ha incidido en que 'la justicia climática' significa que los países más ricos deben a 'afrontar el liderazgo y saber que los que contaminan deben pagar' en lugar de hacerlo 'los pobres'.

A este respecto se ha preguntado 'por qué tienen que pagar los que van en bicicleta lo que hacen los que van en todoterreno'.

'Mientras unos se quejan de los costes asociados al negocio verde, tenemos que saber que los de las consecuencias' de no aplicar el desarrollo sostenible 'son mucho mayores', ha sostenido.

El Nobel de la Paz ha opinado que el cambio climático 'ha ganado la atención política que se merece', si bien ha matizado que 'faltan las acciones pertinentes para enfrentarnos al problema'.

Annan ha explicado que el cambio climático 'amenaza a nuestra salud porque en climas más cálidos, las enfermedades se van a propagar más rápido' y ha alertado del peligro que supone para el suministro alimentario, porque 'la sequía incapacitará a las zonas fértiles para desarrollar cultivos'.