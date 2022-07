“No hay que ocultar el dolor por la muerte de las mascotas”

El también periodista cesarense en diálogo con EL HERALDO contó que ha comenzado a recibir mucha correspondencia a través de sus redes sociales sobre el duelo que se genera tras perder a una mascota.

Esto debido a que en palabras del autor hay un tabú social frente a este tema.

“La sociedad establece que el hombre debe de sentir determinados sentimiento ante determinadas cosas, pero eso es algo absurdo, el hombre tiene que ser capaz de aceptar los sentimientos que tiene, así sea por un animal. Cuando se murió Humilda me cuestioné mucho el porqué me dolía tanto esa muerte, entonces las personas que me han escrito me comentan que ellas también han tenido que callar su dolor en público debido a los prejuicios existentes, así que este libro está ayudando a que la gente sea capaz de hablar en público del dolor que le causó la muerte de su mascota. Eso es un gran error, insisto no hay que ocultar el dolor ante la muerte de nuestras mascotas”.