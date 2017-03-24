La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de este viernes decidió bajar la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y dejarla en 7%. Esto quiere decir que la tasa de interés que el banco central cobra a a las entidades financieras por los préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero sobrante, desde el lunes 27 de marzo, será de 7%.

Esta decisión debe repercutir en que los bancos bajen a su vez en las tasas para los créditos que cobran a los colombianos, pidió el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. La tasa de intereés de intervención venía de 7,5% que había ratificado el banco emisor en enero de este año.

En esta decisión, la junta del emisor tomó en consideración tres aspectos

En primera instancia la mayor incertidumbre internacional, la debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración excesiva. En segundo aspecto, la incertidumbre sobre la velocidad de la convergencia de la inflación a la meta del 3%. Y en tercero la reducción de la inflación fue mayor que la esperada por el equipo técnico del Banco y por el promedio del mercado. El nivel actual de la tasa de interés real de política es contractivo.

La junta analizó que 'no obstante, los mecanismos de indexación y el aumento en la persistencia de la inflación pueden hacer más lenta su convergencia al 3%'.

Las expectativas y cifras de crecimiento que tiene la economía nacional, que aún no despega y que al parecer crecería menos de 3%, ha sido una de las razones para esta reducción.

El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas admitió que después de un 2016 complejo en su economía y un primer trimestre con algunos indicadores que mostraron inquietud, había que bajar la tasa de intervención.

Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República, dijo a su vez que las medidas de inflación base se mantuvieron en 5%. 'Las expectativas de los analistas siguen mejorando y los papeles de deuda pública también se redujeron'.

El comportamiento de la inflación anual en febrero que disminuyó por séptimo mes consecutivo y se situó en 5,18% es uno de los indicadores de la reducción de los 25 puntos porcentuales. El promedio de las medidas de inflación básica se mantuvo estable en 5,58%. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2017 y 2018 disminuyeron y se sitúan en 4,49% y 3,6% respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública también se redujeron y están cerca del 3% para finales de 2018, inidcó la junta.

'Los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación de la meta se siguen diluyendo. Así lo indica, por ejemplo, la desaceleración del IPC de alimentos en febrero. La variación anual del IPC sin alimentos ni regulados aumentó, posiblemente por el efecto del incremento de los impuestos indirectos. También por los mecanismos de indexación que se profundizaron en los últimos años al tiempo con el aumento de la inflación', agregó el emisor.

En Colombia, indicadores recientes de actividad económica como las ventas al por menor, la producción industrial y la confianza del consumidor sugieren un debilitamiento de la economía en el primer trimestre del año.

Desde este análisis, el emisor considera que 'si esta tendencia se acentúa, el pronóstico de crecimiento del equipo técnico para 2017 podría reducirse (2% en un rango entre 0,7% y 2,7%)'.

Tomando en cuenta el nivel actual de las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación, varios cálculos de la tasa de interés real de política se sitúan por encima de su promedio desde 2005.

La decisión de reducir la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de 4 miembros de la Junta. Un miembro votó por mantener estable la tasa de interés y otro por reducirla en 50 puntos base.

En este entorno, la junta consideró que una reducción de 25 pb es acorde con el balance de riesgos y consistente con el objetivo de llegar a la meta de inflación de 3% en 2018. Reducciones adicionales consultarán el balance de riesgos entre una convergencia lenta de la inflación al 3% y una desaceleración excesiva de la actividad económica.